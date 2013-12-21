Иллюстративное фото с сайта www.teryoshk.in Иллюстративное фото с сайта www.teryoshk.in В пятницу, 20 декабря, мирное течение жизни на площади Исатая и Махамбета нарушил некий молодой человек в оранжевой спецовке. Неожиданно для окружающих он забрался на главную городскую елку, откуда начал "качать трудовые права". Парень 1994 года рождения утверждал, что ему должны зарплату за два месяца, которую ему якобы не выплатило ТОО "Евразия курылыс", сообщает "Ак Жайык". Эта компания-подрядчик, по соглашению с отделом культуры городского акимата, занимается убранством города к Новому году. "Я в шоке! – изумлен неожиданным демаршем на своем объекте директор компании Серик Хайруллин. - Он не работает у нас, я вообще его вижу в первый раз. У нас в штате 34 человека, его в их числе нет. Никаких задолженностей перед моими рабочими нет, и никогда не было. Я подъехал, когда он уже спустился на землю, он при полицейских подтвердил, что не знает меня, трудового соглашения со мной не подписывал. Но при этом утверждал, что ТОО "Евразия курылыс" должно ему зарплату за два месяца, а ведь мы приступили к работе 29 ноября, все трудовые договора датированы этим числом, поскольку деньги от заказчика поступили только в тот день". По словам очевидцев, молодой человек был нетрезв, но точно его состояние определит экспертиза. Полицейский наряд повез нарушителя общественного порядка на освидетельствование к медикам. Напомним, высота главной городской красавицы 18 метров.