В Уральске открылся новый супермаркет «Атаба»

Сегодня, 21 декабря, в Уральске открылся супермаркет «Атаба». К открытию нового супермаркета сотрудники магазина подготовились основательно. Было продумано абсолютно все: шары с логотипом компании, живая музыка, призы, викторины и множество продуктовых акций, все это ожидало наших горожан на сегодняшнем открытии. У входа в магазин собралось более ста уральцев, которые с нетерпением ожидали открытия дверей новой торговой точки. Но первым действом для всех собравшихся стал небольшой концерт, а также розыгрыш призов. Разыгрывались электрочайники, микроволновые печи, телевизор и холодильник. За несколько дней до открытия сотрудники супермаркета разносили небольшие буклеты, пустые поля которых необходимо было заполнить любому желающему. И сегодня эти буклеты стали лотерейными билетами. Все, кто принес их с собой на открытие, смогли поучаствовать в акции-розыгрыше. — Я просто безумно счастлив, — говорит один из победителей лотереи Армат ИРГАЛИЕВ. — Никогда ничего не выигрывал, а тут холодильник. Спасибо огромное. Настоящий подарок под Новый год. После того, как двери супермаркета открылись, все желающие наконец-то смогли войти и воочию убедиться, что все, что им обещали, они действительно могут купить в супермаркете. — В нашем супермаркете покупатели могут купить абсолютно все, от продуктов питания до детских игрушек, — рассказывает директор сети супермаркетов «Атаба» по Западно-Казахстанской области Динара ЕРЖАНОВА. — Цены на продукцию ниже рыночных. У нас одна из самых крупных сетей супермаркетов по Казахстану. Сегодня у нас открывается первый супермаркет в Уральске и уже в начале января мы планируем открытие еще одного супермаркета. А также по плану на будущий год открытие еще 10 супермаркетов, в которых будут созданы порядка 1500 рабочих мест. У нас сегодня проводится множество акций от наших поставщиков. А также первым 200 покупателям у нас выдается дисконтная карта с 3% скидкой на весь 2014 год. У главного входа в супермаркет все посетители могли поучаствовать в акциях. Так, одна компания раздавала пакетики с семечками, другая предлагала при покупке майонеза от их фирмы бесплатно пачку сливочного масла. Также покупатели могли попробовать более 10 видов выпечки кондитерской фабрики «KAZKON» и многое другое.