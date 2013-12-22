Иллюстративное фото с сайта obozrenie.kz Иллюстративное фото с сайта obozrenie.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В линейное управление внутренних на станции Актобе с заявлением обратился 25-летний житель. Он заявил, что по прибытию на станцию Актобе в вагоне пассажирского поезда сообщением «Алматы-Актобе» неизвестные украли у него портмоне с деньгами в сумме 60 000 тг. и личные документы. По данным полицейских, был задержан 36-летний мужчина, проживающий Актюбинской области, проводник филиала «Западный» АО «Пассажирские перевозки». Похищенное изъято. Ведется следствие. Айдар БАЙЖАН