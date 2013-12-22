Авария случилась приблизительно в 23.40. Автомобиль Mitsubishi Galant ехал по мосту в сторону Нефтебазы. Со слов очевидца аварии, водитель "Митсубиси"не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло прямо на ограждение. Машина снесла около 22 метров ограждения моста. Другая авария произошла через полчаса. "Нива" ехала в сторону центра города, ее занесло и выбросило на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с автомобилем "Лада Гранта". Жертв и пострадавших в аварии нет. Из-за произошедшего на мосту образовалась огромная пробка. Сотрудники УАП регулируют движение, дожидаясь приезда дознавателей.