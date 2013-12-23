Кадр телеканала 24.kz Кадр телеканала 24.kz Смерть казахстанского политического деятеля Алтынбека Сарсенбаева - одна из составных частей плана государственного переворота, который пытался осуществить бывший зять Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Рахат Алиев. Такая версия прозвучала в эфире телеканала 24.kz в воскресенье. "Теперь стало известно и самое главное - зачем Рахату Алиеву нужна была смерть Алтынбека Сарсенбаева. Мотив один - представить убийство как политическое, и дискредитировать руководство Казахстана в глазах общественности, в том числе международной. Смерть Сарсенбаева - одна из составных частей плана государственного переворота, который пытался осуществить Рахат Алиев", - говорилось в репортаже телеканала. Напомним, в пятницу Генеральная прокуратура Казахстана выступила с неожиданным заявлением о том, что Рустам Ибрагимов (киллер, отбывающий наказание за убийство Сарсенбаева) назвал истинным заказчиком убийства - Рахата Алиева и экс-главу КНБ Альнура Мусаева. Ранее заказчиком резонансного преступления был признан Ержан Утембаев, занимавший тогда должность руководителя аппарата Сената Парламента. Ибрагимов признался, что Утембаев попросил лишь избить Сарсенбаева, чтобы отомстить за личную обиду. Когда об этом стало известно Рахату Алиеву и Альнуру Мусаеву они решили воспользоваться ситуацией и приказали Ибрагимову убить Сарсенбаева. В противном случае, Алиев и Мусаев пригрозили киллеру расправой. Впрочем, точку в расследовании этого запутанного дела ставить еще рано. Дело об убийстве Алтынбека Сарсенбаева и двух его помощников вновь рассмотрит суд. Тела Алтынбека Сарсенбаева и его помощников Василия Журавлева и Бауыржана Байбосына с огнестрельными пулевыми ранениями были обнаружены 13 февраля 2006 года в Талгарском районе Алматинской области на обочине дороги между поселком "Коктобе" и поселком "12 бригада". Главным заказчиком тройного убийства суд признал Ержана Утембаева и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Исполнителю преступления Рустаму Ибрагимову вынесли высшую меру наказания, которую не привели в действие из-за моратория на смертную казнь.