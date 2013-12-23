Фото с сайта www.fergana.info
Глава Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов лично инициировал несколько заказных убийств, а также другие преступления. Об этом на сайте Народного движения Узбекистана в своей статье рассказал небезызвестный узбекский политолог Усман Хакназаров.
Как отмечает автор, в отличие от традиционных "заказчиков", которые ликвидируют своих врагов или оппонентов, шеф узбекских спецслужб "обычно уничтожает своих соратников и людей", которые когда-то оказывали ему помощь.
В статье, в частности, упоминается экс-советник Ислама Каримова Алишер Азизходжаев, который скоропостижно скончался 9 января 2012 года прямо в самолете, вылетевшем из Ташкента во Франкфурт-на-Майне. Утверждается, что на самом деле Азизходжаева отравили стюардессы по личному заданию Иноятова. Якобы причина этому - секретная схема отмывания денег, о которой знал погибший и которой он активно пользовался вместе с главой СНБ.
Кроме того, Иноятова обвиняют в устранении председателя Ассоциации легкой промышленности ("Узлегпром") Батыра Эргашева, считавшегося в начале 2000-х годов "одним из самых влиятельных госчиновников в Узбекистане".
Как пишет политолог, шеф "конторы" использовал Эргашева для "разложения семьи президента Узбекистана". Сначала якобы он покупал на свои средства "незначительные подарки" для дочерей и внуков Ислама Каримова - колье в 200 тысяч долларов ко дню рождения Лолы Каримовой, наличные в полмиллиона долларов ко дню рождения Татьяны Каримовой.
В дальнейшем Эргашев по поручению Иноятова "начал спонсировать дорогостоящие злачные вечеринки и ночные тусовки с участием Лолы Каримовой, оплачивал расходы вечеринок и покупал наркотики, к которым нужно было приучить Лолу".
"В этих делах Эргашев выполнял только спонсорские функции, а остальными задачами, в том числе приучением Лолы Каримовой к употреблению наркотиков, занимались штатные работники СНБ или наемные лица из близкого окружения Лолы Каримовой, а также из числа обслуживающего персонала кафе и ресторанов, где обычно проводила время младшая дочь президента Узбекистана", - говорится в публикации.
Когда к началу 2000-х годов общими усилиями Татьяна Каримова была "адаптирована" к многомиллионным суммам, а Лола Каримова - к употреблению наркотиков, руководитель СНБ решил избавиться от спонсора операции по разложению каримовской семьи.
Иноятов сдал председателя ассоциации "Узлегпром" тогдашнему министру внутренних дел Закиру Алматову, снабдив его информацией о том, что в доме у чиновника хранятся доллары в особо крупных размерах. Во время обыска у Эргашева случился сердечный приступ. Больного срочно доставили в Первую правительственную больницу, где врачи хотели сделать операцию. "Однако, благодаря усилиям Иноятова, в разгар операции по всей правительственной больнице был отключен свет. Так на операционном столе скончался Эргашев, который унес с собой в могилу многие секреты", - откровенничает автор.
В своей публикации политолог также приводит примеры других преступлений Иноятова и озвучивает причину вражды между главой СНБ и старшей дочерью президента Гульнарой Каримовой. Заклятыми врагами они стали после того, как Каримова будто бы помешала Иноятову приватизировать и перепродать "Ипотека-Банк" российским инвесторам за 160 миллионов долларов.
"Тогда Иноятов окончательно решил, что пора покончить с могуществом Гульнары Каримовой. Сначала он через премьер-министра Шавката Мирзиеева инициировал ликвидацию компании Zeromax. Потом через ФСБ России предоставил правоохранительным органам Швеции факты получения взяток с компании Telia Sonera", - пишет Хакназаров.
"Гульнара Каримова очень хочет рассказать своему отцу о том, что по приказу Иноятова люди "конторы" пытаются полностью изолировать ее от внешнего мира. Однако это не получается в связи с тем, что Гульнару не подпускают к Каримову. Единственным утешением для нее остается Интернет", - отмечает автор.
Официальных комментариев от узбекских властей по поводу откровений политолога пока нет.
Отметим, что Усман Хакназаров не впервые выступает в прессе в разоблачительными материалами. В конце октября именно он в подробностях рассказал об избиении Гульнары Каримовой отцом.