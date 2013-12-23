Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Иллюстративное фото с сайта ria56.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло 21 декабря примерно в 19:15 на 1294 километре перегона "Желаево-Уральск", пикет №7. - При прохождении данного участка грузовой поезд №4903 под управлением машиниста Б. применил экстренное торможение из-за того, что заметил мужчину, лежащего на железнодорожных путях,- рассказывает замначальника ЛОВД на станции Уральск Дуйсенбек СТАМКУЛОВ.- К сожалению, даже при применении экстренного торможения наезд предотвратить не удалось. Пострадавший 56-летний Жумабай КАБДРАИЕВ был доставлен в травмпункт города Уральск с диагнозом ОЧМТ, множественные осколочные переломы черепа, ушиб головного мозга, алкогольное опьянение. Примерно в 20:25 в реанимационном отделении мужчина от полученных травм скончался. В настоящий момент проводится проверка.