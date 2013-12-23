Аким Уральска провел благотворительную ёлку для детей-инвалидов

Сегодня, 23 декабря, во Дворце торжеств прошла благотворительная ёлка для детей с ограниченными возможностями. На новогодний праздник пригласили около 200 детей. Как отметили устроители праздника, явка была практически стопроцентной. - Сегодняшняя ёлка проводится специально для детей с ограниченными возможностями, - рассказала руководитель отдела занятости и социальных программ» Айгуль ТУКЕШЕВА. - После новогодней сказки детям подарили подарки. Тем детям, которые не смогли прийти на торжество, подарки привезут на дом. Для ребятни разыграли настоящую новогоднюю сказку. К ним на праздник пришли веселый Колобок, Буратино и другие герои сказок. - Мы с дочерью на городскую ёлку приходим уже второй год, - рассказывает мама шестилетней Аружан Алмагуль МЕДРЕСОВА. - Я благодарна акиму города за такую заботу о наших детях. Им действительно очень необходимо быть как можно чаще в общественных местах, так они смогут быстрее адаптироваться к окружающему их миру. Спасибо всем, кто устроил для нас такой праздник.