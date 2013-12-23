Фото с сайта forbes.kz Фото с сайта forbes.kz Фонд «Самрук-Қазына» и консорциум инвесторов в составе Казкоммерцбанка и Кенеса Ракишева достигли  предварительной договоренности о приобретении «БТА банка», сообщает департамент по связям с общественностью АО «Самрук-Қазына». Согласно предварительных договоренностей АО «Казкоммерцбанк» и Кенес Ракишев приобретают равные доли акций АО «БТА Банк». При этом Фонд намерен сохранить миноритарное участие в капитале банка. Предполагается, что структура сделки должна обеспечить возможность осуществления контроля за деятельностью АО «БТА Банк» со стороны АО «Казкоммерцбанк». После завершения приобретения консорциумом акций БТА Банка  стороны намерены инициировать процедуру  присоединения АО «Казкоммерцбанк» и БТА Банка для  обеспечения их стабильного и динамичного  развития. В целях завершения переговоров и подписания  документов для совершения сделки  стороны намерены получить необходимые корпоративные  решения, разрешения уполномоченных органов  и  иные согласования, с учетом имеющихся  обязательств по ранее заключенным  договорам и выпущенным ценным бумагам. Планируемая сделка является продолжением проводимой Фондом работы в рамках исполнения  поручений главы государства по выходу из капитала банков, прошедших реструктуризацию. По состоянию на 30.09.2013 г. активы БТА Банка составили 1 608, 5 млрд. тенге, собственный капитал 296 млрд. тенге, чистый доход 24,1 млрд. тенге. Пресс-служба АО «Самрук-Қазына»