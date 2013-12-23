Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом стало известно сегодня на 19-ой городской сессии маслихата. Сегодня депутаты городского маслихата утверждали бюджет на следующий год. Как стало известно, бюджет города по сравнению с 2013 годом увеличится и составит 21 миллиард 837 миллионов тенге. -  Мы проделали огромную работу, и не будем останавливаться, - сказал на сессии аким Уральска Алтай КУЛЬГИНОВ. - Если в 2013 году первоначально бюджет составил 17 миллиардов 500 млн тенге, то в следующем году он первоначально составляет 21 837 459 тысяч тенге. Это и республиканские трансферты, и средства областного бюджета. И что очень важно, аким области утвердил нам норматив отчислений на 10 процентов больше. И мы видим, что по регулируемым налогам наш бюджет увеличился на 1,8 миллиарда тенге, по закрепленным налогам - свыше 140 миллионов тенге. Таким образом, только за счет налогов бюджет увеличился на 2 миллиарда тенге, а с учетом трансфертов на 4,3 миллиардов тенге. По словам градоначальника, это означает, что работ в городе в 2014 году станет больше. Поэтапно будут отремонтированы инженерные сети, инфраструктура, капитальный ремонт дорог. - У нас 43% дорог города не имеют асфальтового покрытия, поэтому мы поэтапно этот вопрос будем решать. У нас очень много дорог требуют ремонта. В этом году было отремонтировано порядка 31 км дорог, 280 км инженерных сетей. В следующем году эта работа будет продолжена. Со слов акима, 19 декабря на Астане на совместном заседании с представителями КПО б.в. были утверждены проекты по благоустройству Уральска. - В рамках социальных инвестиций инвесторы Карачаганака выделят порядка 2 миллиарда тенге, на которые будет проведен капитальный ремонт 8 километров дороги с международного аэропорта до Уральска, 2,5 километра дороги по улице Сарайшык, 5 километров дороги по улице Конкина в сторону Деркула, а также продолжится строительство моста через реку Чаган в парке им. Кирова и благоустройство другой стороны реки Чаган, - сообщил аким.