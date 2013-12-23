Фото с сайта www.m-astana.kz Фото с сайта www.m-astana.kz Как ранее сообщалось, 24 декабря в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области начнется предварительное слушание уголовного дела, связанного с деятельностью бывшего акима области Бергея Рыскалиева. По делу проходят двадцать два обвиняемых, среди которых бывшие заместители акима области Болат Даукенов и Аскар Абдиров, а так же бывший аким города Аскар Керимов. Как сообщил редакции «Мунайлы Астана» пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай Галлиев, предварительное слушание будет проходить без участия журналистов. По итогам проведения предварительного слушания разрешится вопрос о назначении главного судебного разбирательства, о чем будет сообщено дополнительно всем представителям региональных и республиканских СМИ. Между тем, как рассказал редакции «Мунайлы Астана» информированный источник в правоохранительных органах, уголовное дело, связанное с деятельностью экс-акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, состоит из 777 томов. Это и показания самих обвиняемых, показания свидетелей, заключения различных экспертиз, доводы финансовой полиции и прокуратуры, а так же адвокатов подсудимых. Для ознакомления с материалами дела судье потребуется несколько недель, а то и месяцев. И не исключен вариант, что дело могут отправить на дополнительное расследование. И тогда начало главного судебного разбирательства может сдвинуться на неопределенный срок. А сам факт недопущения представителей СМИ на предварительное слушание еще не показатель открытости или закрытости будущего процесса. Ведь на предварительных слушаниях сами подсудимые отсутствуют, так на них будет обсуждаться только регламент главных слушаний.