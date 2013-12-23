По данным пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, сегодня, 23 декабря, к разным срокам тюремного заключения приговорены бывшие сотрудники режимного учреждения 170/2, а также 4 осужденных, которые отбывали там наказание. Напомним, 2 марта 2013 года были задержаны четверо сотрудников РУ-170/2, которые обвиняются в систематическом получении взяток в целях послабления режима содержания осужденных, создании и участии в организованной преступной группировке, приготовлении к преступлению, а также приобретении и сбыте наркотических средств. Вместе с ними судят четверых заключенных этой колонии, которые, по мнению следствия, работали в сговоре с руководством колонии. По версии следствия, четверо заключенных во главе со «смотрящим» за данной колонией снабжали «зону» наркотиками, а также собирали деньги в «воровской общак».призналвиновным по 4 статьям уголовного кодекса «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Создание и руководство организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней», «Сбор, хранение, распределение имущества, а также разработка каналов финансирования, совершенные участником организованной группы», «Дача взятки, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», «Незаконное изготовление, приобретение, хранение либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, организованной группой». Его приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Остальные трое его подельников признаны виновными по тем же статьям уголовного кодекса и приговорены к 9, 16 и 17 годам лишения свободы в колониях строгого и особого режимов. Кроме того, суд признал виновными и четверых сотрудников исправительного учреждения РУ-170/2. Все они признаны виновными в «Создании и руководстве организованной группой в целях совершения одного или нескольких преступлений, а равно участие в ней», а также в получении взятки. К 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества приговорен. Он также лишен звания майора юстиции. Такжетакже приговорены к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. При этом все они лишены звании майора, подполковника и капитана юстиции.