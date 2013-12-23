32-летняя девушка, поссорившись с мужем, отправилась к подруге. Выпив бутылку водки, девушки поспорили, что первой "слабо" срубить елку на площади перед Дворцом бракосочетаний. В три часа ночи, взяв металлическую пилку, девушка отправилась на дело. Пропажу заметил охранник Дворца бракосочетания и обратился с заявлением в полицию - Мы задержали женщину 81 года рождения, которая, поспорив с подругой, срубила ель и притащила ее домой. Дома они нарядили ее к Новому году. Данную елку мы сейчас изъяли, - рассказала корреспондентам портала "Мой ГОРОД" дознаватель УВД г. Уральск Гульбану УТЕШОВА. К розыску пропажи пришлось подключать кинологов, след взяла немецкая овчарка по кличке Прайд, которая привела сотрудников полиции прямо в квартиру подруг. - Собаке 2,5 года, она еще совсем молодая,- говорит начальник кинологической службы ДВД ЗКО Айдар ИСМАГУЛОВ. - На сегодня у нее 4 раскрытые кражи. Всего в кинологическом центре содержится 21 служебно-розыскная собака. Напомним, что 30 елей, одну из которых спилила горе-спорщица, и 170 сосен сажали 1 декабря в День первого президента акимы области Нурлан НОГАЕВ и города Алтай КУЛЬГИНОВ. Возбуждено уголовное дело, вора отпустили под подписку о невыезде.