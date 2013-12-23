Аким ЗКО заглянул в холодильник ветеранов

Медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов сегодня в Зеленовском районе посетил Нурлан НОГАЕВ. К слову, там прошло антитеррористическое заседание и визит в дом престарелых был внеплановым мероприятием. В доме престарелых НОГАЕВ общался со стариками, рассказал им, что происходит в регионе и поделился планами на следующий год. Тех, кто не смог выйти на встречу, поскольку многие обитатели не могут самостоятельно передвигаться, НОГАЕВ посетил непосредственно в их комнатах. НОГАЕВ рассказал старикам, что у него тоже есть мать и ей 75 лет. В одной из комнат аким заглянул в холодильник ветерана, спросил, как им живется. При этом никто из стариков не пожаловался на плохое содержание. На прощание каждому постояльцу интерната НОГАЕВ подарил по новогоднему подарку, а интернату 2-камерный холодильник.