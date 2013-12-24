Два человека пострадало в ДТП в центре Уральска

На перекрестке улиц Ихсанова и Мухита столкнулись три автомашины - «Фольксаваген Вента», «Ауди Б4» и «Шевроле-Лацетти». Пострадали две женщины - пассажиры «Ауди» и «Шевроле», одна из них беременна на пятом месяце. По словам водителя «Шевроле» Сергея, он ехал по Ихсанова прямо со стороны проспекта Достык. - Мы стояли на красный свет, и когда загорелся зеленый, мы тронулись. Напротив нас начал движение и «Ауди», ему тоже был зеленый свет, он ехал в сторону проспекта, как вдруг с Мухита летит «Вента». «Вента» ударила меня в бок, а от удара нас выбросило на «Ауди», - сообщил детали ДТП водитель «Шевроле». С места ДТП «скорая» забрала пассажиров «Ауди» и «Шевроле». - В «Ауди» женщина пострадала, у нее травма головы, а в моей машине была сноха, ее 33 года. Она была в таком шоке, что не могла вспомнить, куда мы ехали и зачем. Врачи уверили, что память вернется, - сообщил Сергей. По его словам, ход ДТП зафиксировал видеорегистратор. Где видно, что он ехал на зеленый. Это подтвердили и сотрудники ДПП, которые просмотрели запись. На месте работают дознаватели. Фото Медета МЕДРЕСОВА