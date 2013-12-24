Сегодня, 24 декабря, на брифингерассказал о рассмотрении заявки АО «Жайыктеплоэнерго». - 10 декабря АО «Жайыктеплоэнерго» предоставило заявку на утверждение предельного уровня тарифа на услуги по теплоснабжению, - сказал Ербол ЕСИРКЕПОВ. Утвержденные дифференцированные тарифы по группам потребителей на тепло начнут действовать с 1 января 2014 года. Как стало известно, для населения тариф останется прежним - 3118,16 тенге за 1 Гкал. Из группы «прочие потребители», которые до 1 января 2014 года платят по тарифу 3355,58 тенге (имеющие приборы учета) и 7700,60 тенге (не имеющие приборы учета), выведена отдельная группа «бюджетные организации. Но новому тарифу данная группа будет платить больше всех - 6428 тенге за 1 Гкал. Категория «прочие потребители», в которую как раз входят предприниматели, с 1 января 2014 года будут платить 3358,58 тенге за 1 Гкал. К слову, заявку на повышение тарифов подали еще два монополиста ТОО «Батыс су арнасы» и ТОО «Батыс энергоресурсы». ДАРЕМ пообещал, что заявка на повышение тарифа на электроэнергию будет рассмотрена до конца нынешнего года. А вот тариф на воду будет утвержден в начале следующего года.