Фото ©СТВ "Территория происшествий" Фото ©СТВ "Территория происшествий" Пьяный чиновник в Алматы убегал от дорожных полицейских и грозился их уволить, передает корреспондент программы "Территория происшествий" на СТВ. Инцидент произошел в Медеуском районе города. Сотрудники полиции пытались остановить BMW Х5, водитель которого на все их просьбы не реагировал. Через некоторое время пьяный чиновник в Алматы заехал на заправку, где его и задержали. Водительского удостоверения при нем не оказалось. Сотрудники полиции привезли водителя на медицинскую экспертизу, где он, угрожая всем увольнением, а также тем, что он сотрудник органов юстиции, отказывался от прохождения экспертизы. Тем не менее, пройти тест на содержание алкоголя в крови полицейские его заставили. Экспертиза показала среднюю степень опьянения - 2,51 промилле. Служебное удостоверение сотрудника Министерства юстиции - инспектора лицензионно-правового отдела мониторинга и аналитики - у мужчины забрали. Пьяному чиновнику в Алматы грозят три административных штрафа и лишение водительских прав.