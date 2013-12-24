Фото с сайта voennovosti.ru Фото с сайта voennovosti.ru Скончался легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, сообщает РИА Новости. С 17 ноября Калашников находился в реанимации республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии. "Сегодня, 23 декабря, пришла печальная весть: на 95-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался выдающийся конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников", - написал пресс-секретарь президента Удмуртии Виктор Чулков на своей странице в Facebook. Михаил Калашников создал знаменитый автомат, названный его именем, в 1947 году. Автомат Калашникова (АК) и его модификации являются самым распространенным стрелковым оружием в мире. За 60 лет было выпущено более 70 миллионов автоматов Калашникова различных модификаций, они состоят на вооружении 50 армий. По мнению многих экспертов, АК является эталоном надежности и простоты обслуживания. Михаил Калашников является единственным человеком, удостоенным звания Героя России и дважды звания Героя Социалистического Труда. Его деятельность была отмечена многочисленными наградами во всем мире, в том числе в Казахстане - орденом Достык I степени и грамотой "Почетный инженер Казахстана". Опытный образец своей первой модели пистолета-пулемета Калашников создал в 1941 году в Матае - поселке городского типа в Аксуском районе Алматинской области Казахстана. Из Матая конструктор был командирован в Алма-Ату, где изготовил более совершенный образец в учебных мастерских Московского авиационного института, эвакуированного в столицу КазССР.