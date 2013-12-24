Директор детского сада №19 "Золотой петушок" Айнаш НУРУЛИНА с радостью согласилась помочь нам. Многие детишки, увидев камеру, начинали стесняться, забывали сколько им лет, и даже как их зовут. Другие бойко отвечали на вопросы корреспондентов. Третьи вообще сами знали, что нужно говорить и тараторили, не давая вставить и слова. В список новогодних подарков вошли стандартные куклы и машинки, а кто-то хотел черепашек ниндзя, трансформеров и даже халка! В общем, подробные рассказы о том, кто такой Дед Мороз и как появляются подарки под елками, смотрите в следующем видео.