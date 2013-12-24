Иллюстративное фото с сайта www.fedotov.org Иллюстративное фото с сайта www.fedotov.org Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Целью проекта является оказание стартаперам правовой поддержки в ведении бизнеса.  В клуб могут войти все желающие, без какого-либо ограничения по возрасту. Главное, чтобы они были начинающими бизнесменами. Собрав стартаперов под одним крылом, организаторы проекта намерены не на словах, а на деле сделать из них предпринимателей нового образца. Предполагается, что опытные менторы - специалисты из области бизнеса из числа действующих бизнесменов - будут консультировать их по всем правовым вопросам, способствовать повышению их юридической грамотности и читать лекции общего характера на тему предпринимательства. - Сам резидент клуба таким образом получит не только необходимые консультации и поддержку, но и основы социальной ответственности бизнеса. Чтобы в будущем, когда он прочно встанет на ноги, точно также мог помогать своим молодым коллегам, - отметила заместитель директора по социальным вопросам Актюбинской палаты предпринимателей Дамиля КУНАНОВА.