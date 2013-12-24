В конце декабря синоптики обещают понижение температуры. А самую долгожданную ночь года уральцы будут встречать без осадков. - 25 декабря ожидается гололед, туман, небольшие осадки. Днем около нуля, ночью 0 - 5 градусов мороза, - говорит начальник отдела прогнозов Татьяна ШИЛИНГ. - После 25 декабря ожидается понижение воздуха, ночью минус 10-15, днем минус 5-10, без осадков. Такая же погода сохранится и в новогоднюю ночь.