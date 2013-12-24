Международный конкурс на приз «Золотой компас» международная общественная организация «Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А.Остапца-Свешникова» проводит на протяжении 15-ти лет. В этом году в конкурсе приняли участие четыре страны: Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. Конкурс проходил по восьми номинациям. Работы представили не только члены Международной академии, но и представители других сфер: педагоги, работающие с детьми, ученые, ведущие исследования по проблемам психологии, педагогики, экологии, журналисты. - Много было интересных работ, - говорит президент академии Дмитрий Смирнов. - Впервые была представлена на конкурсе монография, посвященная 50-летию спортивного ориентирования в России и Казахстане. От казахстанского филиала была представлена одна работа. Она стала дипломантом в номинации «Творческие работы» за сборник публицистических статей «По туристской тропе» и лауреатом «Золотого компаса» в номинации «Фотографии и видеофильмы».