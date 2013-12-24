Иллюстративное фото с сайта permnew.ru Иллюстративное фото с сайта permnew.ru Жертв и пострадавших нет, а машину удалось сразу же вытащить. По словам акима Акжайыкского района ЗКО Наримана ТУРЕГАЛИЕВА, машина скорой помощи ехала из поселка Сайкудук и, видимо, водитель хотел срезать путь в Чапаево. - Мы всех водителей учреждений, отделов предупредили, чтобы не переезжали через Урал, - рассказал Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. - У нас работает один паром возле Карауылтобе, либо чтобы ехали через город. Лед тонкий. Но этот водитель, зная, что через реку передвигаться нельзя, все равно поехал. В машине никого не было, кроме самого водителя. Машина провалилась только передними колесами. Ее сразу же удалось вытащить. Мы повторно отправили всем телеграммы, чтобы машины через реку не проезжали.