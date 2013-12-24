- В 2013 году на обучение казахскому языку из местного бюджета было выделено 22 млн. 400 тыс. тенге, курсы прошли 855 слушателей неказахской национальности, все они прошли аттестацию и получили сертификаты. Но проблема в том, что они работают в той среде, в которой не говорят на казахском языке, а для развития нужно общаться. При этом в ЗКО желающих пройти курсы не так много, как хотелось бы. К примеру, в ЮКО курсы прошли 4000 человек, в одной только Костанайской области - 3500 человек прошли обучение. Мы не дотягиваем даже до 1000 человек, - рассказал Махамбет ИХСАНГАЛИ. Руководитель управления рассказал, что они «просто обязаны обучить государственному языку всех желающих, от которых поступило заявление». - У «Казтеста» всего 5 уровней. Государственный служащий должен владеть 4 уровнем, который позволил бы ему не только читать, но и писать ответы на государственном языке. Если слушатель пропускает 3 занятия, мы его отчисляем. «Казтест» проходит каждые 3 года, до 2020 года, все государственные организации должны проверить уровень знания языка по нему. Учебные центры, не прошедшие аккредитацию, не будут участвовать в государственных закупках. Также при поддержке Западно-Казахстанского государственного университета управление запустило электронный портал «Қыздар әлемі», целью которого является воспитание казахских девушек в национальном духе. На вопрос, почему возникла такая необходимость, был получен ответ, что девушки - это будущее нации, а культура нации зависит от матерей. Документооборот в ЗКО почти стопроцентно составляется на государственном языке. - В государственных учреждениях области из года в год наблюдается динамика увеличения доли государственного языка в документообороте. Если в год создания управления, в 2004 году, этот показатель составлял 24%, то на сегодняшний день уже 99,4%. Доведение показателя до 100% является одной из основных задач, - сообщил Ихсангали. По словам ИХСАНГАЛИ, государством поставлена общая задача - бесплатно и в совершенстве обучить государственному языку население Казахстана. Начальник управления уверил, что волноваться за будущее русского языка не стоит. Статус русского языка в нашей области на одном уровне с казахским языком. Во всех школах ведется обучение русскому языку, наши дети участвуют в конкурсах в российских городах и занимают места. Нет никаких препятствий в развитии русского языка. - Это один из 6 мировых языков. В наших планах, чтобы хотя бы 25% населения в совершенстве знали русский язык. В ЗКО его знают все. Не ущемляя права других, мы выполняем поставленные государством задачи, - уверил Махамбет ИХСАНГАЛИ.