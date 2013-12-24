В этом году по традиции за неделю до Нового года на площади зажгли самую главную елку. На праздник стянулось по меньшей мере 30 Дедов Морозов и Снегурочек. Стоит отметить, что в этом году сцена не огораживалась забором. Вместе со взрослыми и детьми в программе празднования участвовал. Кстати, глава города в этот вечер был нарасхват - потанцевать рядом с акимом хотел каждый, а двум дамам повезло еще больше они закружились с ним в медленном танце. Собравшиеся вокруг главной елки города проводили старый Новый год и встретили новый. Главный Дед Мороз вручил Алтаю Сейдировичу свой посох, а тот в свою очередь зажег елку. - В этом году елка выросла на 2 метра, сейчас ее высота 24 метра, - сообщил градоначальник в интервью журналистам. - Сегодня по традиции на радость всем мы зажгли ее. Хотелось бы поздравить уральцев с наступающим Новым годом и пожелать здоровья и благополучия. Елка зажглась всеми красками. А жители города, а их на площади в этот вечер собралось больше сотни, во главе с КУЛЬГИНОВЫМ отправили водить хоровод.