В роли Деда Мороза и Снегурочка выступили переодетые школьники. Они рассказали водителям о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах в условиях гололеда, а пешеходам о правилах безопасности при переходе проезжей части дороги, а также попросили детей правильно переходить дорогу в каникулярное время. Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей отказаться от спиртного в новогоднюю ночь. Ребята загадывали участникам акции загадки, а взрослые их с удовольствием отгадывали. Дед Мороз раздавал участникам акции подарки. На прощание Дед Мороз пожелал уральцам безопасных дорог.