ded morozВ Уральске инспекторы отделения охраны общественного порядка и дорожной безопасности УВД г.Уральска  с  юными инспекторами движения школы–гимназии вальдорфской ориентации вышли на проспект Достык и провели акцию «Дед Мороз за безопасность дорожного движения». В роли Деда Мороза и Снегурочка выступили переодетые школьники. Они рассказали водителям о необходимости соблюдения скоростного режима на дорогах в условиях гололеда, а пешеходам о правилах безопасности при переходе проезжей части дороги, а   также попросили детей правильно переходить дорогу в каникулярное время. Дед Мороз и Снегурочка призвали водителей отказаться от спиртного в новогоднюю ночь. Ребята загадывали участникам акции загадки, а взрослые их с  удовольствием отгадывали. Дед Мороз раздавал участникам акции подарки. На прощание Дед Мороз пожелал уральцам безопасных дорог. Фото предоставлено отделом административной полиции УВД г.Уральска