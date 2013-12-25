Иллюстративное фото с сайта auto.1mag.kz Иллюстративное фото с сайта auto.1mag.kz С 18 по 20 декабря сотрудники административной полиции ДВД ЗКО провели оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Сотрудники управления адмполиции ДВД ЗКО по городу и на выездах из города проверяли у водителей документы: путевые листы, техпаспорт, страховку на перевозку пассажиров, имеет ли он право работать на данном маршруте. К акции присоединились и дорожные полицейские. Они проверили соблюдают ли водители автобусов ПДД. На выезде из города по трассе Уральск-Атырау полицейские выявили трех водителей, нарушивших правила перевозки пассажиров и багажа: у них отсутствовали соответствующие документы на перевозку пассажиров. – Среди водителей нет солидарности, – сказал водитель автобуса №5 Манас. – Нам, общественному транспорту, легковушки не уступают дорогу, когда мы отъезжаем от остановки. Таксисты паркуются слишком близко к остановкам, так, что больше одного автобуса остановиться не может, не нарушив правила высадки пассажиров. Остановки не посыпают песком, создается опасность для высадки пассажиров, которые могут попасть под автобус. По словам инспектора УАП ДВД ЗКО Нуртая ЛЕЗОВА, за три дня ОПМ было выявлено 53 нарушения среди водителей пассажирских автобусов. Всего в рамках данного ОПМ за три дня было выявлено 290 нарушений правил дорожного движения. – Кроме того, еженедельно по пятницам проводится день безопасности пешеходов, – добавил Нуртай Макаримович. – 20 декабря за день сотрудники полиции в рамках данного мероприятия выявили 219 нарушений правил дорожного движения. На 33 пешехода были составлены административные протоколы за нарушение перехода улицы в неположенном месте, а также пять водителей не уступили дорогу пешеходам на «зебре».