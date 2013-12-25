Ахметов Жандос Аликович. Фото с сайта finpol.gov.kz Ахметов Жандос Аликович. Фото с сайта finpol.gov.kz Убийство замглавы финпола СКО Жандоса Ахметова: Следствие рассматривает несколько версий случившегося, не исключая связь между убийством и его служебной деятельностью, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансовой полиции Казахстана. "По данному факту ДВД Северо-Казахстанской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В рамках расследуемого органами внутренних дел уголовного дела рассматриваются все версии. Мы не исключаем возможную связь между убийством и служебной деятельностью Ахметова", - так прокомментировали убийство замглавы финпола СКО. Убийство замглавы финпола СКО Ахметова произошло 24 декабря около 20.00 в Петропавловске в подъезде его дома. Неизвестные произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия, один из которых был в голову. Как ранее сообщалось, по предварительной информации, Ахметов доехал вместе с 12-летним сыном до своего дома по улице Юбилейная, и в подъезде своего дома был убит. По неподтвержденным данным, его сын остался жив.