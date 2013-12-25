Фото: Santiago Mena / Vesseltracker Фото: Santiago Mena / Vesseltracker Российское судно «Академик Шокальский» застряло во льдах почти в трех тысячах километров к югу от Австралии. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает телеканал Sky News. По данным телеканала, на борту судна находятся 50 пассажиров и 20 членов экипажа. На его спасение направлены три ледокола, однако первый из них достигнет места назначения только через два дня. В то же время спасатели утверждают, что жизни находящихся на борту судна людей ничто не угрожает. Сигнал бедствия с «Академика Шокальского» поступил утром 25 декабря. Пока не известно, когда именно судно застряло во льдах. В сообщении отмечается, что оно отправилось в многодневный тур по Антарктике из Новой Зеландии. Помимо туристов на борту находятся ученые, в задачу которых входит изучение течений Южного океана и оценка динамики климата. Экспедиция задумана как продолжение Австралийской антарктической экспедиции Дугласа Моусона 1911-1914 годов. Оператором судна «Академик Шокальский» на данный момент является компания Expeditions Online, занимающаяся организацией круизов по Арктике и Антарктике. Судно было построено в начале 1980-х годов в Финляндии, но принадлежит России и ходит под российским флагом. Согласно информации на сайте компании, на «Академике Шокальском» всего 26 пассажирских коек. Источник: Lenta.ru