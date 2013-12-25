Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Иллюстративное фото с сайта auto.lafa.kz Мажилис Казахстана одобрил во втором чтении проект закона, который предусматривает введение новых образцов водительских прав, устанавливает тарификацию на "блатные" номера, повышает штрафы, а также предусматривает систему снижения суммы штрафов в случае оперативной оплаты, обязывает застройщиков проектировать парковки возле жилых комплексов. Об этом сообщает ИА "Новости Казахстан". Как ранее информировал министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, законопроектом предусматривается введение новых образцов водительских удостоверений, которые будут иметь 7 категорий и 6 подкатегорий. По его словам, после принятия законопроекта, впервые в Казахстане будут регистрировать все транспортные средства, которые могут развивать скорость свыше 50 километров в час - это мопеды, квадроциклы, мотоциклы. К управлению таким транспортом будут допущены граждане республики, достигшие 16 лет. Существующие водительские удостоверения будут действовать до срока их окончания. Усиливается ответственность практически по всем составам правонарушений в области дорожного движения. Но, вместе с тем, в проекте закона прописано, снижение размера штрафа на 50% в случае его уплаты на месте совершения административного правонарушения, либо в течение суток с момента его наложения, в случае его уплаты в течении 7 дней на 30%. Также вводится административная ответственность за нарушение правил стоянки, остановки, в местах, отведенных для инвалидов. С принятием закона, водитель трижды уличенный в разговоре по мобильному телефону при управлении автомобиля будет лишаться права управления на полгода. Также проект закона законодательно урегулирует продажу так называемых "блатных" номерных знаков (государственные знаки повышенного спроса). Законопроект также конкретизирует основания и порядок запрета эксплуатации транспортных средств, требования обеспечения безопасности при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также основания запрета выпуска транспортных средств на линию и допуска к управлению транспортных средств водителей. На законодательном уровне прописывается, что с учетом плотности застройки жилых массивов будет планироваться количество парковочных мест, безопасность подъездных путей, велосипедных дорожек, пешеходной зоны. Глава МВД ранее заверил, что без учета таких требований проектная документация по градостроительной деятельности приниматься не будет.