Фото с сайта sport.nur.kz Фото с сайта sport.nur.kz Предприниматель и инвестор Кенес Ракишев вручил 50 тысяч долларов молодому предпринимателю, победителю конкурса "Построй свой бизнес", передает корреспондент Tengrinews.kz с церемонии вручения. Главный приз в 50 тысяч долларов получили авторы проекта "Ангел", который представляет собой обеспечение безопасности детей. Всего с 1 ноября поступило 197 видеоработ. Из них члены жюри выбрали шесть работ, которые попали в финал конкурса. Кенес Ракишев отметил, что конкурс будет ежегодным, кроме того, в будущем размер гранта будет увеличен в разы. "На следующий год мы приняли решение увеличить сумму гранта. Я договорился с "Атамекеном" (Нацпалата предпринимателей - Прим. автора), она даст 200 тысяч долларов, Genesis Angels (компания Ракишева - Прим. автора) увеличит сумму до 100-150 тысяч долларов. Сейчас веду переговоры с предпринимателями в стране, должны быть еще известные лица. Наша цель - продвинуть молодых предпринимателей, знать, кто из них может стать бизнес-лидером в стране. Моя мечта, чтобы каждый казахстанец смог сам что-то сделать", - отметил предприниматель. Кенес Ракишев также сказал, что большинство из поступивших работ были достойными. Он отметил, что выбирать одного победителя было сложно. Вместе с тем, Кенес Ракишев сделал сюрприз для остальных финалистов. "Мы приняли решение не ограничиваться тысячей долларов для остальных финалистов, и увеличили сумму поощрительного приза и дадим каждому по 10 тысяч долларов", - сказал он. Таким образом, авторы проектов "Ауыл берекеси", Idoctor, Robo, "Центр развития математического мышления" и Cantra получили по 10 тысяч долларов. Условия конкурса были просты. По словам одного из организаторов, директора Vox Populi Саяна Байгалиева, нужно было снять двухминутный ролик, в котором начинающий бизнесмен рассказывает о своем деле, а также о том, на что потратит 50 тысяч долларов. "Как таковой отчетности не будет. Эта сумма безвозмездна. Но, в течение года мы должны снять несколько репортажей о том, как победитель реализует грант и развивает бизнес. Таким образом, проследить", - пояснил он.