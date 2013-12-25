В Уральске столкнулись "ЗИЛ", грузовая "Газель" и "ВАЗ 21014" (ВИДЕО)

Сегодня, 25 декабря, по улице Шолохова примерно в 11:30 произошло ДТП. "ЗИЛ", грузовая "Газель" и "ВАЗ" двигались в сторону омеговского кольца. "ЗИЛ" поворачивал налево, сзади него стояла "Газель", которая, в свою очередь, поворачивала направо. Водитель "Газели" не удостоверился, что сзади есть автомобиль, начал поворачивать и не пропустил "ВАЗ". Легковая машина врезалась в заднее колесо "Газели" и ее развернуло. - Машина на продаже, через неделю должны были новым владельцам ее продавать, а теперь не знаю, что делать,- рассказывает владелица "ВАЗ 21014", которая находилась за рулем. Обошлось без жертв и пострадавших. Участники ДТП ждут приезда дознавателей. Фото автора