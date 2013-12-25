В высадке елей принимали участие работники МГК ДЭП, ветераны ВОВ, студенты ЗКГУ, активисты молодежной организации "Жас Отан" и работники горакимата во главе с. - На Набережной реки Урал мы высадили 50 елей, соблюдая все технологические процедуры, 150 елей посадили в городе. Недавно появились новые скверы возле Салтанат сарайы и в других микрорайонах. В декабре мы высадили 400 хвойных деревьев, - рассказал глава города. Аким призвал горожан соблюдать порядок в городе и ухаживать вместе с ними за зеленым насаждением, чтобы город всегда оставался зеленым и красивым. По словам КУЛЬГИНОВА, сосны и ели были завезены из Бурлинского питомника, а в марте в разных частях города будет высажено еще несколько сотен хвойных деревьев.уверил, что деревья приживутся на 98 процентов. - Сегодня мы сажаем европейские ели с комом. Эта ель растет в основном в германских питомниках, и они завезены оттуда. Ели из этой коллекции часто красуются на Сочинской ярмарке, мы решили тоже попробовать, - сказал Лукпан УТЕБАЛИЕВ. - Также мы рассадим сосны по пр. Абулхаир хана, по ул. М. Гаврилова и в 9 мкр. Напомним, 1 декабря, на День Первого президента, возле здания Салтанат сарайы было высажено 30 елей и 170 сосен. В посадке принимали участиеи города Алтай КУЛЬГИНОВ.