В Уральске прошел бал предпринимателей

24 декабря в ресторане «Звезда» состоялся первый бал предпринимателей ЗКО. На новогоднее торжество приехали более 200 бизнесменов со всех районов области. - Идея проведения такого торжества исходила со стороны самих предпринимателей, - сказала председатель Ассоциации производителей ЗКО «ЗАМАН» Айгуль ТУРКИНА. – Конечно, в процессе подготовки было много сложностей, но сами предприниматели старались помочь в организации. Сегодняшний праздник показал, что у нас есть очень хорошая предпринимательская деятельность, просто нам нужно больше общаться друг с другом. Возможно, в следующем году инициативу обустройства праздника захочет взять на себя кто-то еще. Вначале праздника всех собравшихся предпринимателей поздравил с наступающим новым годом аким города Алтай КУЛЬГИНОВ. Он отметил, что в этом году западноказахстанцам есть чем гордиться. Так, на днях в Астане подвели итоги республиканского конкурса-выставки «Алтын сапа». По результатам конкурса премию «Парыз» за лучший коллективный договор получило АО «Зенит», а кубок «Алтын сапа-2013» в номинации «Товары для населения» среди крупного бизнеса получило ТОО «Кублей». Многим из присутствующих предпринимателей за плодотворную деятельность были вручены почетные грамоты и благодарственные письма. Предприниматель Теректинского района Майра МУКАНГАЛИЕВА выразила благодарность Теректинскому райакимату, а также администрации города. – Я много лет работаю в фармацевтике, и моя деятельность непосредственно связана с ней. Сама я живу в селе Подстепное, недавно открыла свою новую аптеку. Люблю свой край и стараюсь быть полезной для наших жителей. Спасибо за такой чудесный праздник, - сказала Майра. После официальных поздравлений всех собравшихся ожидала развлекательная программа. Гости высоко оценили «Зеркальное шоу». После феерического выступления многие предприниматели захотели сфотографироваться с причудливыми зеркальными существами. Затем проводились лотерейные розыгрыши, звучала живая музыка. Предприниматели участвовали в конкурсах, рассказывали стихи, пели, в общем, за столами не засиживался никто. - Мне очень понравилась сегодняшняя программа, - говорит один из предпринимателей Уральска. – Особенно выход Путина и Медведева. Шутка, конечно, все понимаю, что это не они. Но, тем не менее, мне было приятно и весело получить поздравления от президента России. Не обошелся праздник и без Деда Мороза и Снегурочки. Они веселили народ, проводили различные конкурсы, а самые активные участники получили подарки.