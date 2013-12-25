На сегодняшний день в Атырауской области активно работают 17 этнокультурных объединений. Сегодня, 25 декабря, члены ассамблеи народа Казахстана подвели итоги года уходящего и поделились планами на год будущий. Как рассказал руководитель секретариата Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области Еркин КАДЫРГАЛИЕВ, уже составлен план на следующий год. Запланировано очень много мероприятий. К примеру, совместно с украинским ЭКО запланировано празднование 200-летия Тараса Шевченко. Самые активные члены ЭКО удостоились грамот и почетных дипломов от Ассамблеи народа Казахстана.