В Атырау о религиозном экcтремизме рассказали в спектакле

В Атырау прошла премьера театральной постановки «Хақ жолы». Спектакль подобной тематики на казахстанской театральной сцене ставится впервые. Пьеса в двух частях рассказывает зрителю о судьбе и трудностях одной, отдельно взятой семьи. Сын, уехав на учебу в одно из исламских государств, принимает радикальную идеологию. В итоге уход из семьи, разрыв отношений с друзьями, несбывшиеся планы и тюрьма. Только пройдя через все трудности, ценой нескольких лет заключения и смерти матери, не выдержавшей переживаний, парень понимает свою ошибку. Зрители постановку, судя по всему, приняли, прониклись и задумались. Некоторые в зале даже плакали. - Есть над чем задуматься, тем более что Атырау вплотную прикоснулся к этой проблеме, - делится своими впечатлениями Лиза СЕЙТИМОВА. Постановка, прежде всего, рассчитана на молодую аудиторию, хотя немало полезного найдут в ней зрители всех возрастов. Наряду с семейными ценностями режиссеры постарались затронуть в ней целый ряд вопросов - это психология, отношения в обществе, политика и даже безопасность государства. Режиссер-постановщик Асылбек ИХСАНОВ надеется, что постановка хоть как-то поможет тем, кто пока еще не слишком осведомлен в этих вопросах, убережет ребят от неправильного шага. В планах гастроли по районам области, после чего пьесу представят в Мангистауской и Западно-Казахстанской областях.