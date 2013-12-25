Каждый второй банк, работающий на рынке потребкредитов под залог автомашины, не принимает в качестве обеспечения авто российского производства Обзор предложений по долгосрочным потребительским кредитам под обеспечение автомашин. Декабрь 2013. Обзор: Обзор предложений по долгосрочным потребительским кредитам под обеспечение автомашин. Декабрь 2013 На банковском рынке РК долгосрочные потребительские кредиты под залог авто предлагают 9 банков (кредиты сроком от трех лет и выше). Всего 13 продуктов. Основные требования к авто: страна производитель и срок эксплуатации. Меньше всего банкиры доверяют российскому автопрому. Четыре банка не принимают в качестве обеспечения машины, произведенные в странах СНГ. Также низкий уровень доверия к машинам, произведенным в Китае. Наиболее лояльные требования к автозалогу у Темiрбанка – нет ограничений по стране производителю. tab Самый популярный срок кредита под залог авто до 60 месяцев (пять предложений). Средний потолок по максимальной сумме кредита – 10 миллионов тенге. У Народного банка самая большая сумма кредита – 30 миллионов тенге. Средняя эффективная годовая ставка на рынке -19%. Источник: ranking.kz