Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Иллюстративное фото с сайта www.imenno.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Автобус № 15 сбил 27-летнюю женщину на проспекте Абылкайыр хана. Это произошло напротив дома № 78, центрального проспекта, в районе Сазды. По сведениям пресс-службы ДВД области, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Ее срочно отвезли в больницу скорой медпомощи. У женщины диагностировали перелом основания черепа, ребер и ключицы. Ей пришлось делать трепанацию черепа – гематома давила на головной мозг. Сейчас, по данным заведующего нейрохирургическим отделением Максата УРАЗЖАНОВА, состояние пострадавшей тяжелое, но стабильное. Руководство ТОО «Автопарк» временно отстранило от работы водителя автобуса, сбившего женщину. Идет следствие.