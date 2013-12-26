Иллюстративное фото с сайта engels-me.ru Иллюстративное фото с сайта engels-me.ru Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В департамент по регулированию естественных монополий поступила заявка от ТОО «Энергосистема» на повышение тарифа на электроэнергию на 7 %. По данным департамента, компания, реализующая электричество населению, ссылается на увеличение цены реализации электроэнергии на электростанциях и у оптовых поставщиков. Департамент не в восторге от роста тарифа и пытается сузить коридор повышения цен до 4%. Новый тариф должны объявить 28 декабря.