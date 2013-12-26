По словам пассажиров, всего билеты на рейс приобрели около 80-ти человек. Вылет должен был состояться в 10 утра, однако в 8 вечера в здании международного аэропорта все еще оставались те, кто надеялся все-таки улететь по маршруту. Среди пассажиров были маленькие дети, кто-то летел на срочную операцию, кого-то, наоборот, забрали из больницы. Как рассказал корреспонденту портала один из пассажиров Мурат КУАНДЫКОВ, от авиакомпании они не услышали ни одного объяснения. Более того, людей не обеспечили ни питанием, ни медицинской помощью. Представитель авиакомпании приезжал, но ничего людям так и не объяснил. В течение дня пассажиры пытались дозвониться до офиса авиакомпании, а также привлечь внимание к своей проблеме со стороны местных властей и надзорного органа. Ни того, ни другого сделать не удалось. Некоторые из пассажиров разъехались по домам, кто-то купил билеты на ночной рейс "Эйр Астана", что существенно дороже и к тому же за свой счет. К вечеру стало известно, что в гостиницу людей все-таки определили, правда, приехать и сказать это лично представители авиакомпании почему-то не удосужились, это сделал водитель из гостиницы. Когда люди отправятся в пункт назначения неизвестно, говорят, что обещали вылет 26-го к обеду, с приставкой "возможно".