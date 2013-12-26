Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru Иллюстративное фото с сайта www.severinform.ru В Актобе зимняя рыбалка едва не закончилась трагедией для двух местных жителей Днём, 25 декабря, на реке Илек сотрудники департамента по ЧС Актюбинской области спасли двух мужчин. Провалившихся под лёд рыбаков водные спасатели заметили во время планового обхода водоёма. Как сообщает пресс-служба МЧС, спасенным жителям Актобе 32 и 35 лет. После извлечения из воды спасатели оказали им первую медицинскую помощь и отпустили домой.