Иллюстративное фото с сайта www.starimpex.ru Палата предпринимателей Актюбинской области приступила к анализу информации об импорте в регион, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ссылаясь на официальные статданные, заместитель директора Палаты предпринимателей Актюбинской области по экономическим вопросам Нурлыбек МУКАНОВ отметил, что за январь-октябрь 2013 года внешнеторговый оборот (без ТС) составил 6,9 млрд долларов. При этом из них 16%, что эквивалентно 1,1 млрд долларов, составляет импорт, остальные 84% или 5,8 млрд долларов - экспорт. Наибольшая доля импорта, как показал анализ, приходится на Китай - 67,2%, затем Украину - 9,1% и Германию - 5,5%. По группам товаров наибольшая доля импорта приходится на автомобили, оборудование, приборы и аппараты - 43,9%, металлы и изделия из них - 27,2%, продукцию химической промышленности - 11,6%. Тогда как наименьшая доля импорта выпадает на такие разрезы товаров, как кожевенное сырье - 0,1%, обувь, головные изделия, галантерейные товары - 0,6%. - О чем это говорит, - задается вопросом Нурлыбек МУКАНОВ. - О том, что у актюбинского региона есть прекрасная возможность развивать те направления, которые отвечают идее импортозамещения. В частности, по его мнению, для местных предпринимателей было бы весьма выгодным производство пластиковой тары. - Та же пластиковая тара, на приобретение которой тратятся миллионы долларов. Почему бы не развить у нас в регионе подобное направление, - отметил Нурлыбек МУКАНОВ и добавил, что «в этом и весь смысл анализа информации об импорте в регион». По завершению всех работ по обработке полученной информации Палата намерена направить ее представителям малого и среднего бизнеса, в том числе и начинающим бизнесменам. - Зная, что в стране или регионе не производятся те или иные виды товаров, думаем, они примут это к сведению и рассмотрят наш анализ как призыв к действию, - заключил МУКАНОВ.