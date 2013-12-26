Иллюстративное фото с сайта tdgrandreal.ru Иллюстративное фото с сайта tdgrandreal.ru С 27 декабря супермаркеты города вступают в марафон – кто даст населению больше скидок, чтобы люди отоваривались на праздничный стол именно у них. - Город Актобе после Астаны и Алматы имеет самую большую площадь супер- и гипермаркетов, - рассказывает руководитель отдела предпринимательства Анар ДАРЖАНОВА. – В канун Нового года конкуренция между ними обостряется. Каждый старается, чтобы от него не уходили покупатели. В ожидании массового наплыва клиентов супер- и гипермаркеты еще раз осматривают состояние кассовых, доставляют пакеты, запасаются мелочью для сдачи. Грандиозные скидки начнутся с пятницы, 27 декабря. Так, в гипер- и супермаркете «Дина» обещают с 27 по 31 декабря продавать мякоть говядины по 1054 тенге. Тут же можно приобрести полкило сухих лепешек для бешпармака за 203 тенге. Специальное предложение - "Йогуртовый" торт за 1299 тенге. На новогодний стол не обойтись без майонеза. В «Дине» 900 граммов «Саратовского» можно будет купить с завтрашнего дня за 279 тенге. Массово дешевеют соки и напитки. Большие скидки на напитки "Pepsi", натуральные соки "Фруктовый сад"  и "Любимый сад". На всю продукцию ТМ "Бондюэль" с 27 по 29 декабря действует скидка 50%. Супермаркет «Анвар» тоже старается завоевать побольше клиентов праздничными скидками. Руководство компании выпустило брошюру, где указало, какие скидки и на что будут действовать с 28 по 30 декабря. Яблоками собираются торговать в «Анваре» по 130 тенге, бананами – по 194 тенге, курами – по 275 тенге за кило. Зеленый горошек и кукурузу в банках можно будет купить с субботы и до вечера понедельника за 110 тенге.