Фото с сайта http://sayasat.org
Группа “Саясат-Monitoring” по заказу газеты “Время” с 21 по 24 декабря провела опрос среди 30 экспертов-политологов, общественных деятелей, блогеров, политтехнологов и журналистов. По результатам этого опроса составлен рейтинг эффективности областных акимов в декабре текущего года. Рейтинги глав регионов замерялись по нескольким показателям, среднее арифметическое значение которых составило итоговый рейтинг эффективности.
В последний месяц уходящего года в корпусе акимов произошли кадровые перестановки - Канат БОЗУМБАЕВ
, возглавлявший Жамбылскую область, получил назначение в Павлодарскую область, глава которой Ерлан АРЫН
ушел в отставку. Поэтому в рейтинговом замере г-н Бозумбаев оценивался с двух позиций - с предыдущей и нынешней должности.
Группа отрыва
По итогам декабря пальму первенства респонденты отдали акиму Астаны ТАСМАГАМБЕТОВУ
. В зачет Имангали Нургалиевичу эксперты записали объявление конкурса на лучший проект национального пантеона (усыпальницы выдающихся людей), включение столицы в число семи ценностей независимости, а также нахождение г-на Тасмагамбетова рядом с главой государства во время празднования Дня независимости и в День Первого президента.
Ненамного отстал градоначальник южной столицы Ахметжан ЕСИМОВ
, который в декабре с лихвой реабилитировался за прошлогодний конфуз с уборкой снега.
С третьим результатом декабрь завершает аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек САПАРБАЕВ
. Право на место в группе отрыва подтвердил и аким Южно-Казахстанской области МЫРЗАХМЕТО
В. Респонденты отметили хорошее выступление Аскара Исабековича на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
Группу лидеров замкнул Крымбек КУШЕРБАЕВ
. Эксперты продолжают считать акима Кызылординской области опытным управленцем, ищущим и успешно применяющим новые подходы к решению хозяйственных проблем региона.
Пелотон
Основную группу продолжает “вести” амбициозный аким БОЗУМБАЕВ. Несмотря на относительно молодой возраст, Канат Алдабергенович один из старожилов действующего корпуса акимов. Респонденты неизменно отмечали его высокие шансы получить перевод в Астану. Однако после четырехлетней работы в Жамбылской области Бозумбаев открыл новую страницу в своей карьере, став акимом Павлодарской области. Как заметил один из респондентов, “Бозумбаев давно стремился в Павлодарскую область, обладающую высоким индустриальным потенциалом и человеческими ресурсами. И наконец-то его мечты осуществились”.
Седьмую строчку рейтинга сохранил за собой аким Карагандинской области Бауржан АБДИШЕВ
. Хотя, оценивая его работу, респонденты отметили: на фоне активного освещения работы главы региона настораживает откровенное молчание властей области на назревающую социальную напряженность. В качестве примера эксперты привели ситуацию с предстоящими сокращениями на предприятиях компании “АрселорМиттал Темиртау”.
По итогам декабря местами поменялись акимы Атырауской (Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ)
и Алматинской (Ансар МУСАХАНОВ)
областей, а также главы Северного Казахстана Самат ЕСКЕНДИРОВ
и Костанайской области Нуралы САДУАКАСОВ
.
“Тишину поймал” аким Западно-Казахстанской области НОГАЕВ
. “Видимо, после сентябрьского нагоняя от главы государства Нурлан Аскарович работает не покладая рук, в самолетах ему больше не попадаются дебоширы, а подчиненные, победив сонливость, активничают на совещаниях”, - не без иронии отмечает один из экспертов. Впрочем, какой аким не любит тишины?
Аутсайдеры
В хвосте рейтинга беспросветно прописавшиеся в этой группе акимы лишь меняются местами. Главным сюрпризом декабря стало неожиданное попадание акима Мангистауской области АЙДАРБАЕВА в список претендентов на номинацию “государственный деятель” в конкурсе “Люди 2013 года”, который проводится популярным интернет-журналом. Это достижение позволило Алику Сериковичу стать первым среди последних - акимов Актюбинской и Акмолинской областей Архимеда МУХАМБЕТОВА и Космана АЙТМУХАМЕТОВА.
Источник: газета "Время"