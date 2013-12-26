Фото с сайта yvision.kz Фото с сайта yvision.kz Об этом сообщает издание "Ақ жайық". Представитель авиакомпании BekAir Жеткеншек Бекбулаев прокомментировал ситуацию. "Самолет Fokker 100 должен был лететь по маршруту "Алматы - Астана - Уральск - Атырау - Алматы". Но в Уральске аэропорт закрыли из-за непогоды, поэтому он приземлился в Атырау. Как только аэропорт в Уральске открыли, он полетел туда. В Уральске была обнаружена неисправность борта, поэтому произошла отмена рейса. Такое может произойти с самолетом любой авиакомпании. На рейс было продано 54 билета. На данный момент трое пассажиров расселены в гостинице. Я сейчас в аэропорт привез питание, но из пассажиров никого не нашел. Мы сделали рассылку всем авиаагентствам, чтобы возвратили деньги за билеты в полном объеме", - отметил он. Напомним, около тридцати пассажиров рейса Z92106 "Атырау - Алматы" авиакомпании BekAir прибыли 25 декабря на регистрацию в аэропорт Атырау. Из-за отмены рейса их продержали в здании аэровокзала без еды и питья несколько часов. Не дождавшись отправки, они уехали в город, либо улетели в Алматы рейсом авиакомпании "Эйр Астана".