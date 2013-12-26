Иллюстративное фото с сайта rus.delfi.ee Иллюстративное фото с сайта rus.delfi.ee В Уральске тариф на воду повысится с 1 февраля 2014 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ТОО "Батыс су арнасы". На основании приказа Департамента агентства РК по регулированию естественных монополий по ЗКО от 23 декабря для жителей ЗКО вводятся новые тарифы. Для населения стоимость 1 куб. м воды будет стоить 53,31 тенге, канализация - 51,70 тенге. Итого жители будут платить 105,01 тенге. Бюджетные организации будут платить 426,09 тенге за 1 куб. м воды, за канализацию - 596,24 тенге, итого - 1022,33 тенге. Прочим потребителям 1 куб. м воды обойдется в 298,39 тенге, канализация - 267,36 тенге, всего - 565,75. Это цены для тех, у кого установлены приборы учета. Для тех, у кого нет приборов учета, услуги по водоснабжению и отведению сточных вод с 1 человека в месяц составят - 860,58 тенге. Те, кто пользуется водой из колонок, будут платить 63,97 тенге с 1 человека в месяц. Также ТОО "Батыс су арнасы" просит потребителей сообщить фактические показания приборов учета до 28 января 2014 года по телефонам, указанным в счетах-извещениях или по телефону 28-32-05.