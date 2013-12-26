В Уральске в ДТП перевернулся "ЗИЛ" АО "Алаугаз" (ФОТОПАНОРАМА)

Сегодня, 26 декабря, на трассе в сторону Подстепного, напротив кафе "АКЖОЛ", столкнулись автомобиль "Mazda" и "ЗИЛ", который перевозил газ пропан. ЗИЛ направлялся в сторону Подстепного. В это время на встречную полосу вынесло автомобиль "Mazda". Оба водителя пытались уйти от столкновения, однако это не удалось. От полученного удара легковой автомобиль врезался в дерево, а ЗИЛ слетел с дороги и перевернулся. По словам водителя ЗИЛа, скорость легкого автомобиля превышала 80 километров в час. На место ДТП прибыли службы пожаротушения, спасатели и сотрудник административной полиции, которые оцепили место ДТП. Была вероятность взрыва газа, поэтому на месте дежурили пожарные и спасатели. Фото Медета МЕДРЕСОВА и Оксаны НАУМОВОЙ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ // < ![CDATA[ var dmdEmbeds = dmdEmbeds || , cKcVKY_w='425', cKcVKY_h='327'; (function(){ dmdEmbeds.push('cKcVKY');})(); // ]]> Жертв и пострадавших нет. Оба водителя от комментариев отказались. На месте работают дознаватели.