Больше всех пострадала семья БОНДАРЕНКО, которая живет с тремя детьми в землянке по адресу: Джамбула, 62 А. Саманный домик площадью в 46 квадратных метров буквально размыло водой. В здании потрескались и отвалились куски стен, пришла в негодность вся электробытовая техника, газплита и мебель. - Этот дом мы купили за 45 тысяч долларов 3 года назад, - рассказывает. – Мы собирали на него деньги 10 лет. Теперь остались без крыши над головой. У нас трое детей. Старшим 10 и 8 лет, они учатся в школе № 2, младшему ребенку 2,5 года. У нас из-за потопа АО «Акбулак» сломалось все: холодильник за 250 тысяч тенге, телевизор за 100 тысяч тенге, обе стиральные машинки-автомат за 50 и 80 тысяч тенге. С пылесоса вода вообще выливалась. Все, что мы столько лет с мужем зарабатывали, уничтожила вода… В доме БОНДАРЕНКО вчера вода стояла по пояс. Уцелела только постель среднего ребенка на втором ярусе кровати. Остальное все в грязи и воде. В автомашине на улице вода стояла вплоть до уровня сидений. В машине из-за замыкания сработал аэробак, и вырвало переднюю панель в салоне. - Теперь у меня не машина, а груда ржавого железа, - возмущен. – Мы с женой столько лет вкалывали. Она торгует детской одеждой на рынке «Шыгыс», я вожу товары на своем "КамАЗе". А тут из-за чьей-то халатности у нас такие убытки… Как рассказала семья БОНДАРЕНКО, к ним приезжало руководство АО «Акбулак». - Обещают восстановить дом, - говорит Виталий Бондаренко. – А вот затраты на электробытовую технику возмещать собираются по остаточной стоимости. Мы не согласны. Холодильнику за 250 тысяч тенге, к примеру, только год. Мы его брали в кредит, только расплатились. В их дом приходят соседи и просто актюбинцы. - Люди нам сочувствуют, предлагают деньги, одежду и даже еду, - говорит Елена. – Мы надеемся, что горводоканал исправит свою ошибку. Это они наняли подрядчиков, у которых через 4 года эксплуатации прорвало по шву новую трубу. По сведениям жителей улицы Джамбула, порыв произошел рано утром в среду. Работы на участке порыва длились около 19 часов. Только к 4 часам утра сегодняшнего дня с этой улицы разъехались рабочие.