- Главная задача «универсального полицейского» - обеспечение общественного порядка и дорожного движения, профилактика и пресечение уличных преступлений в городах. В первую очередь это касается сотрудников реорганизованного батальона дорожно-патрульной полиции, которые несут службу на улицах Уральска и Аксая, и должны вовремя отреагировать на выходки уличных хулиганов, принять меры к дебоширам, мешающим спокойно отдыхать людям, разгрузить возникшие на дороге «пробки», «по горячим следам» пресекать и раскрывать уличные преступления. Для второго батальона дорожно-патрульной полиции, который несёт службу на загородных автотрассах и стационарных постах системы «Рубеж», приоритеты те же самые, но вокруг республиканских и местных автодорог, - сообщил начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ. В ЗКО «универсальных полицейских» 418, 237 из них служат в батальоне УВД г. Уральска, 151 - батальоне УАП ДВД и 30 - взводе Бурлинского РОВД в г. Аксае. На совете сообщили, что «универсальные полицейские» отработали 2147 вызовов о помощи, пресекли13 тысяч административных правонарушений, поставили на профучёт 2135 нарушителей общественного порядка. Также за это время с улиц города они забрали 400 хулиганов, 390 бродяг, 2630 пьяниц на улицах и 215 пьяных водителей. У полиции УАП сейчас 30 новых автомобилей марки «Шкода». Также в их ведении комплекс «Автоураган», который помогает им выявить автомашины в транспортном потоке, находящихся в розыске, неплательщиков штрафов и налогов. Только этот комплекс за 2 неполных месяца работы уже принёс в доход государства более 6 млн. тенге, окупив более трети (36%) своей стоимости - 16,5 млн. тенге. В 2014 году Махамбет АБИСАТОВ предложил рассмотреть проблемы по пунктам: - На май выдвинуть проблемы скотокрадства, проверить работу сарбазов, сакшы, в сентябре плотно заняться проблемой трудных семей, трудных подростков. В ноябре, грубо говоря, начать решать проблему с пьянством.