Иллюстративное фото с сайта www.avsim.su Иллюстративное фото с сайта www.avsim.su Семьям погибших в крушении самолета Ан-12 под Иркутском выплатят по 1 миллиону рублей, сообщает РИА Новости. Напомним, о том, что произошло крушение самолета стало известно 26 ноября 2013 года. Ан-12 упал возле складов, принадлежащих военной части. По предварительной информации, погибло девять человек. Правительство региона сейчас расследует крушение самолета. Проходит опознание погибших. Родственникам оказывается психологическая помощь. Сообщается, что упавший Ан-12 мог принадлежать местному авиазаводу, который входит в состав корпорации "Иркут". Причинами крушения самолета СМИ назвали ошибочные действия экипажа и техническую неисправность воздушного судна. Из-за инцидента на территории воинской части возник пожар, который позже был локализован. Сообщается, что по произошедшему факту возбуждено уголовное дело. Напомним, 17 ноября 2013 года, крушение произошло самолета в Казани. Разбился пассажирский Boeing. Жертвами стали 50 человек. Среди погибших был уроженец Темиртау.